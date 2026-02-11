KOSPI Pecahkan Rekor Tertinggi Pasca Libur Panjang Imlek

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup pada level di atas 5.600 untuk pertama kalinya pada perdagangan Kamis (19/02).KOSPI ditutup menguat 170,24 poin atau 3,09 persen ke level 5.677,25.KOSDAQ yang didominasi saham terknologi pun melonjak hampir 5%, memicu kembali tren kenaikan yang sempat melambat pada awal bulan ini.Sedangkan, KOSDAQ yang didominasi saham terknologi pun melonjak 4,94%, menguat 54,63 poin, ditutup pada level 1.160,71.Di pasar KOSDAQ, kebijakan sidecar yaitu penghentian sementara eksekusi program beli, diaktifkan sekitar pukul 10.41 pagi supaya meredam lonjakan harga yang berlebihan. Penerapan kebijakan tersebut merupakan yang kedua di tahun ini.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang menguat 0,6 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan pada angka 1.445,5 won per dolar.