Atlet Bobsleigh Korsel Won Yun-jong Terpilih sebagai Anggota Komisi Atlet IOC

Photo : YONHAP News

Atlet bobsleigh Korea Selatan, Won Yun-jong, terpilih sebagai anggota Komisi Atlet Komite Olimpiade Internasional (IOC).Won terpilih sebagai anggota Komisi Atlet IOC setelah meraih peringkat pertama dari 11 kandidat dalam pemungutan suara yang diumumkan pada Kamis (19/02) di Desa Atlet Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 di Milan, Italia. Ia akan menjabat selama delapan tahun hingga 2034.Won Yun-jong, peraih medali perak pada cabang bobsleigh Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018, menjadi atlet pertama dari cabang olahraga musim dingin yang terpilih sebagai anggota Komisi Atlet IOC.Namun secara umum, dia menjadi atlet ketiga dari Korea Selatan yang menjadi anggota IOC. Sebelumnya terdapat peraih medali emas taekwondo Olimpiade Athena 2004, Moon Dae-sung, dan peraih medali emas tunggal putra tenis meja pada Olimpiade yang sama, Yu Seung-min, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komite Olimpiade dan Olahraga Korea.Dengan terpilihnya Won Yun-jong, jumlah anggota aktif IOC dari Korea Selatan bertambah menjadi dua orang.Sebelumnya, Presiden International Skating Union (ISU) Kim Jae-yeol, yang terpilih sebagai anggota IOC pada tahun 2023, juga terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif yang menentukan agenda utama IOC dalam Sidang Umum IOC yang digelar menjelang Olimpiade.Presiden Lee Jae Myung menyampaikan ucapan selamat kepada Won Yun-jong sebagai anggota IOC. Pemerintah akan secara aktif mendukung kegiatan Won Yun-jong sebagai anggota Komisi Atlet IOC, serta akan bertanggung jawab dalam diskusi internasional guna mendorong perkembangan olahraga dunia dan melindungi para atlet.