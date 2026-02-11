Laju Pertumbuhan Pinjaman Hipotek Kuartal Empat 2025 Melambat di Korsel

Photo : YONHAP News

Saldo kredit rumah tangga pada kuartal keempat tahun lalu meningkat sebesar 14 triliun won dibandingkan akhir kuartal sebelumnya, meskipun pertumbuhan pinjaman rumah tangga melambat seiring meredanya laju peningkatan pinjaman hipotek.Menurut statistik sementara “Kredit Rumah Tangga Kuartal Keempat 2025” yang dirilis Bank Sentral Korea pada Jumat (20/02), saldo kredit rumah tangga tercatat sebesar 1.978,8 triliun won per akhir Desember tahun lalu.Dari total kredit rumah tangga, saldo pinjaman rumah tangga tercatat sebesar 1.852,7 triliun won, meningkat 11,1 triliun won dibandingkan kuartal ketiga. Kredit rumah tangga mencakup pinjaman rumah tangga dan kredit penjualan, yaitu tagihan pembayaran kartu kredit.Dilihat berdasarkan jenis pinjaman, kredit pemilikan rumah meningkat sebesar 7,3 triliun won, dipengaruhi oleh langkah-langkah pemerintah untuk menstabilkan pasar perumahan. Namun, kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kuartal ketiga yang mencatat peningkatan sebesar 12,4 triliun won.Sebaliknya, pinjaman lainnya beralih ke tren peningkatan, didorong oleh bertambahnya pinjaman tanpa agunan dari bank umum serta pinjaman dari perusahaan asuransi.