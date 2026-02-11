Korsel Luncurkan Satuan Tugas Promosi Ekonomi Inovasi Terdepan

Photo : YONHAP News

Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea meluncurkan "Satuan Tugas Promosi Ekonomi Inovasi Terdepan" pada Jumat (20/02), guna mewujudkan strategi ekonomi berbasis kinerja.Satuan tugas ini merupakan hasil reorganisasi dari “Satuan Tugas Perencanaan dan Promosi Strategi Pertumbuhan Baru.”Satuan Tugas Promosi Ekonomi Inovasi Terdepan melibatkan sembilan kementerian, termasuk Kementerian Ekonomi dan Keuangan serta Kementerian Sains dan TIK, serta akan mengoordinasikan 15 proyek unggulan ekonomi inovasi mutakhir yang diumumkan dalam "Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru.”Lima belas proyek unggulan tersebut terbagi ke dalam bidang material dan komponen canggih, iklim, energi, respons masa depan, serta bidang K-Boom-Up.Proyek-proyek tersebut tentunya mencakup semikonduktor generasi terbaru, tangki kargo LNG, superkonduktor, tenaga surya dan jaringan listrik generasi baru, tenaga angin lepas pantai dan HVDC, hidrogen hijau dan SMR, biofarmasi K-Bio, K-Content, klaster terpadu K-Beauty, serta K-Food.Satuan tugas tersebut berencana untuk menyiapkan langkah-langkah guna mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan di lapangan, serta menyediakan paket dukungan yang mencakup aspek fiskal, perpajakan, pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan regulasi.