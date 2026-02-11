Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

"APT." Lagu Tunggal Terlaris Global Versi IFPI Tahun 2025

Write: 2026-02-20 14:50:50Update: 2026-02-20 14:55:06

Photo : YONHAP News

“APT.,” lagu hits besar oleh Rosé dari grup K-pop BLACKPINK dan musisi Amerika Bruno Mars, telah dinobatkan sebagai lagu terlaris di dunia pada tahun 2025.

Federasi Industri Fonograf Internasional (IFPI) mengumumkan pada Kamis (19/02) bahwa “APT.” menduduki peringkat pertama di Chart Lagu Tunggal Global IFPI untuk tahun lalu.  

Organisasi tersebut menyatakan bahwa ini adalah kali pertama seorang artis di luar Amerika Utara atau Eropa menduduki puncak Chart Lagu Tunggal Global IFPI, serta kali pertama lagu dengan lirik non-Inggris mencapai peringkat pertama.

“Golden” dari film animasi Netflix “K-Pop Demon Hunters” menempati posisi kedua di chart, sementara lagu lain dari film yang sama, “Soda Pop,” berada di peringkat ke-13.

IFPI Global Single Chart mengumpulkan data dari delapan ribu perusahaan rekaman di seluruh dunia, mengukur streaming, unduhan, dan penjualan fisik di berbagai negara untuk menentukan lagu-lagu paling populer secara global.
