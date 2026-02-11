Penjualan Ritel Meningkat pada 2025 untuk Pertama Kalinya dalam 4 Tahun

Photo : YONHAP News

Penjualan ritel secara nasional mencatat pertumbuhan positif pada 2025 untuk pertama kalinya dalam empat tahun.Menurut Kementerian Data dan Statistik pada Jumat (20/02), angka tersebut meningkat sebesar 0,5 persen secara tahunan pada 2025.Penjualan ritel, indikator utama tren konsumsi domestik, menurun setiap tahun sejak 2022.Peningkatan konsumsi terkonsentrasi di Incheon, kota administratif pusat Sejong, dan kota Ulsan di bagian tenggara, di mana masyarakat lebih banyak menghabiskan uang untuk mobil, bahan bakar, bahan makanan, dan barang-barang umum.Produksi industri, sementara itu, meningkat sebesar 1,6 persen secara tahunan, dengan semikonduktor, komponen elektronik, dan peralatan transportasi memimpin kenaikan.Produksi di sektor jasa naik 1,9 persen, dengan peningkatan terkonsentrasi di bidang seni, olahraga, rekreasi, keuangan, dan asuransi.Ekspor melonjak 3,6 persen, lapangan kerja bertambah 0,2 persen, dan inflasi naik rata-rata 2,1 persen secara nasional.