Gambar Satelit Menunjukkan Ribuan Warga Korut Siap Parade Militer

Photo : YONHAP News

Persiapan parade militer besar di Pyongyang sedang berlangsung dengan intensif ditengah penyelenggaraan Kongres Partai ke-9 Korea Utara.Anggota DPR Yoo Yong-won dari Partai Kekuatan Rakyat, pada Jumat (20/02) mengatakan bahwa gambar satelit yang diambil oleh Vantor antara 9 dan 17 Februari menangkap pemandangan sekitar 12.000 tentara berkumpul di Lapangan Latihan Parade Mirim di Pyongyang dan melakukan latihan besar-besaran.Yoo, yang juga anggota Komite Pertahanan Nasional Majelis Nasional, menjelaskan bahwa gambar-gambar yang dianalisis oleh Forum Pertahanan dan Keamanan Korea (KODEF), tampaknya menunjukkan adegan latihan dengan berbagai skala, termasuk sekitar 300 tentara per batalion.Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pergerakan peralatan besar di dekat lapangan latihan.Kepala KODEF Shin Jong-woo mengatakan latihan awal yang berfokus pada pasukan saat ini sedang berlangsung di Utara, dengan proyeksi bahwa senjata strategis seperti kendaraan lapis baja dan peluncur rudal mobile akan segera dibawa masuk.Selain itu, di sekitar Lapangan Kim Il-sung, adegan kerumunan besar yang berlatih koreografi bendera dan kartu.Yoo mengatakan bahwa parade militer berskala besar yang diperkirakan akan diadakan untuk memperingati Kongres Kesembilan Partai Pekerja Korea Utara, yang dibuka pada Jumat, kemungkinan akan melebihi skala kongres sebelumnya.Kongres Kedelapan yang diadakan pada tahun 2021 dirayakan dengan sebuah parade yang melibatkan 15.000 pasukan dan lebih dari 170 unit peralatan militer.