Presiden Lee Serukan Integrasi Seluruh Militer untuk Perkuat Pertahanan Nasional

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung berjanji akan mengintegrasikan akademi militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara guna membina talenta pertahanan nasional secara lebih sistematis.Presiden Lee memaparkan bahwa ketika Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir melampaui batas masing-masing dan menjadi satu kesatuan militer, mereka dapat bergerak menuju satu tujuan, yakni melindungi wilayah dan rakyat.Ia juga menambahkan bahwa mengingat lingkungan keamanan modern yang berubah dengan cepat, kerja sama yang erat serta kemampuan operasi terpadu di seluruh domain darat, laut, dan udara merupakan hal yang esensial.Presiden Lee mengumumkan rencana tersebut pada Jumat (20/02) dalam upacara pelantikan terpadu, seraya menyerukan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian angkatan bersenjata negara.Presiden menyatakan bahwa kemampuan pertahanan Korea Selatan kini lebih kuat dari sebelumnya dan menempati peringkat kelima terkuat di dunia, dengan menyoroti rencana untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir berdasarkan aliansi dengan Amerika Serikat.Mengingat pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada akhir 2024, Lee juga mendesak militer untuk merefleksikan kesalahan pada saat itu dan kembali melayani rakyat.Ia melanjutkan bahwa pemerintah akan semakin memperkuat fondasi demokratis dan kelembagaan guna membangun kembali Angkatan Bersenjata Korea Selatan yang melindungi nilai-nilai konstitusional dan rakyat.Lee juga menyatakan bahwa realitas keamanan yang kita hadapi saat ini sangat serius, seraya menegaskan bahwa kekuatan pertahanan yang kuat merupakan hal yang esensial di tengah perubahan besar seperti saat ini.Lee menambahkan bahwa era pertahanan nasional yang benar-benar mandiri akan dimulai ketika Seoul kembali memperoleh kendali operasional masa perang dari Washington, berdasarkan kepercayaan pada kemampuan pertahanannya sendiri, serta memimpin postur pertahanan gabungan berdasarkan kekuatan militernya sendiri.