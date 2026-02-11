Atlet Short Track Putri Korsel Kim Gil-li Raih Emas, Choi Min-jeong Rebut Perak

Photo : YONHAP News

Atlet short track putri Korea Selatan, Kim Gil-li, sukses mempersembahkan medali emas pada nomor 1.500 meter putri individu dalam Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas ketiga bagi kontingen Korea Selatan.Dalam babak final yang berlangsung di Ice Skating Arena, Milan, Italia, pada Sabtu (21/02) waktu Korea, Kim finis di posisi pertama dengan catatan waktu dua menit 32,076 detik.Dengan kemenangan ini, Kim kini telah mengoleksi dua medali emas masing-masing dari nomor estafet putri dan 1.500 meter individu, serta menjadi atlet pertama dari tim Korea Selatan yang meraih dua gelar juara di ajang kali ini. Selain itu, ia juga membawa pulang satu medali perunggu dari nomor 1.000 meter individu, menjadikan total perolehan medalinya sebanyak tiga buah.Sementara itu, Choi Min-jeong finis di posisi kedua dan berhak atas medali perak. Meski gagal mempertahankan gelar juara di nomor 1.500 meter individu yang telah ia raih dalam dua Olimpiade sebelumnya, Choi menorehkan sejarah baru dengan mengumpulkan total tujuh medali Olimpiade sepanjang kariernya.Capaian tersebut membuat Choi melampaui rekor Jin Jong-oh, Kim Soo-nyung, dan Lee Seung-hoon, sekaligus mencatatkan diri sebagai atlet Korea Selatan dengan perolehan medali terbanyak sepanjang sejarah Olimpiade, baik musim panas maupun musim dingin.