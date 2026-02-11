Tim Estafet Short Track Putra Korea Selatan Raih Medali Perak di Olimpiade Milano Cortina 2026

Photo : YONHAP News

Tim estafet short track putra Korea Selatan sukses mengamankan medali perak pada nomor 5.000 meter dalam ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.Dalam babak final yang digelar di Ice Skating Arena, Milan, Italia, pada Sabtu (21/02) waktu Korea, tim Korea Selatan yang diperkuat oleh Hwang Dae-heon, Lee Jeong-min, Lee Jun-seo, dan Lim Jong-eon, berhasil menyentuh garis finis di posisi kedua dengan catatan waktu 6 menit 52,239 detik.Persaingan berlangsung sengit hingga putaran terakhir, di mana Korea Selatan harus mengakui keunggulan tim Belanda yang berhasil menyabet medali emas. Sementara itu, medali perunggu jatuh ke tangan tim tuan rumah, Italia.Raihan perak ini menambah perolehan medali bagi kontingen Korea Selatan menjadi total delapan medali pada Olimpiade kali ini. Dari jumlah tersebut, lima medali di antaranya disumbangkan oleh cabang olahraga short track.