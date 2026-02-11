Presiden Brasil Tiba di Korsel untuk Kunjungan Kenegaraan

Photo : YONHAP News

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva telah tiba di Korea Selatan pada Minggu (22/02) untuk memulai kunjungan kenegaraan selama tiga hari atas undangan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung.Kantor kepresidenan menginformasikan bahwa Lee dan Lula dijadwalkan menggelar pertemuan puncak pada Senin (23/02) pagi. Agenda tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan jamuan makan malam kenegaraan.Kunjungan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Lula ke Korea Selatan sejak tahun 2005, yang dilakukan pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden.Kedua pemimpin negara tersebut diharapkan dapat membahas berbagai cara untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang yang luas. Isu yang menjadi fokus utama meliputi perdagangan dan investasi, iklim, energi, luar angkasa, pertahanan, sains dan teknologi, pertanian, pendidikan, budaya, serta pertukaran antarwarga.Pertemuan terakhir antara Lee dan Lula terjadi di sela-sela KTT G7 di Kanada pada Juni tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut, keduanya dilaporkan membangun kedekatan personal melalui berbagi pengalaman mengenai perjuangan mengatasi kesulitan di masa muda mereka.Sementara itu, kedua ibu negara telah melakukan pertemuan lebih awal pada Sabtu (21/02) sebelum pertemuan puncak dimulai. Ibu Negara Korea Selatan, Kim Hea Kyungmengunjungi sebuah pasar tradisional di Seoul bersama Ibu Negara Brasil, Rosângela Lula da Silva yang telah tiba sehari lebih awal. Di sana, mereka melihat kain tradisional hanbok dan memilih cincin yang serasi.