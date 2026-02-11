Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 Resmi Berakhir, Korsel Tempati Peringkat ke-13

Photo : YONHAP News

Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi berakhir dengan upacara penutupan yang meriah setelah berlangsung selama 17 hari.Upacara penutupan tersebut digelar di Verona Olympic Arena, Italia bagian utara, pada Minggu (22/02) malam. Menariknya, meskipun menjadi lokasi penutupan, Verona sama sekali tidak menyelenggarakan kompetisi apa pun selama perhelatan berlangsung.Lebih dari 2.900 atlet dari 92 negara bertanding dalam olimpiade musim dingin kali ini. Kompetisi ini mencatatkan sejarah sebagai Olimpiade paling tersebar secara geografis, dengan cakupan wilayah pertandingan mencapai sekitar 22 ribu kilometer persegi.Korea Selatan, yang mengirimkan delegasi sebanyak 130 orang termasuk 71 atlet, berhasil mengakhiri olimpiade di peringkat ke-13 secara keseluruhan. Korea Selatan berhasil mengumpulkan total 10 medali, yang terdiri dari tiga medali emas, empat perak, dan tiga perunggu.Meskipun pencapaian ini sedikit di bawah target awal untuk menembus posisi sepuluh besar, Korea Selatan berhasil memperbaiki posisinya sebanyak satu peringkat dibandingkan dengan Olimpiade Beijing 2022 yang menempati posisi ke-14.Setelah ini, Paralimpiade Milano Cortina dijadwalkan akan dibuka pada Jumat (06/03). Sementara itu, olimpiade musim dingin berikutnya akan diselenggarakan empat tahun mendatang di wilayah Alpen, Prancis.