Menkeu AS: Mitra Dagang Berupaya Pertahankan Perjanjian dengan AS

Write: 2026-02-23 11:54:34Update: 2026-02-23 13:14:30

Photo : AP / Yonhap

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent menyatakan bahwa para mitra dagang berharap dapat mempertahankan perjanjian perdagangan yang ada dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini muncul menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan bahwa tarif timbal balik presiden adalah tindakan ilegal.

Dalam wawancara dengan CNN pada Minggu (22/02), Bessent mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump tetap menjalin komunikasi erat dengan mitra dagang AS. Ia menegaskan bahwa semua pihak berkeinginan untuk menjaga kesepakatan dagang yang telah berjalan.

Bessent menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung hanya melarang tarif yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun, ia menekankan bahwa Presiden AS, Donald Trump masih memegang wewenang hukum lainnya.

Pada Jumat (20/02), Trump telah menandatangani proklamasi yang memberlakukan tarif global sebesar 10 persen di bawah Undang-Undang Perdagangan Pasal 122. Langkah ini merupakan tindakan sementara yang dapat berlaku hingga 150 hari sebelum memerlukan persetujuan dari kongres.

Trump kemudian menyatakan bahwa tarif tersebut akan naik menjadi 15 persen, dengan serangkaian tindakan eksekutif lanjutan yang diperkirakan akan segera menyusul.

Bessent mendeskripsikan Pasal 122 sebagai "jembatan sementara". Ia menyebutkan bahwa investigasi di bawah Pasal 232 dan 301 dapat membuat ketentuan tersebut tidak lagi diperlukan dalam waktu lima bulan, dan pada akhirnya memungkinkan tingkat tarif secara keseluruhan tetap tidak berubah.
