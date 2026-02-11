Kim Jong-un Kembali Terpilih Sebagai Sekjen Partai Buruh Korut

Photo : YONHAP News

Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea yang berkuasa dalam kongres yang tengah berlangsung.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik Korea Utara melaporkan pada Senin (23/02) bahwa Kongres Kesembilan partai penguasa tersebut telah kembali memilih Kim untuk menduduki posisi tertinggi pada Minggu (22/02).KCNA melaporkan bahwa pihak partai memuji Kim karena telah membangun angkatan bersenjata revolusioner yang mampu mempertahankan diri dari segala ancaman agresi secara mandiri, serta sepenuhnya siap menghadapi segala bentuk peperangan.Dalam kongres tersebut, pihak partai juga menilai bahwa kekuatan penangkal perang negara tersebut, dengan kekuatan nuklir sebagai poros utamanya, telah meningkat secara radikal meskipun menghadapi tantangan sejarah yang berat.Piagam Partai Buruh Korea menetapkan bahwa posisi sekretaris jenderal, yang mewakili dan memimpin seluruh partai, dipilih melalui kongres partai setiap lima tahun sekali.Gelar tertinggi Kim di dalam partai telah berubah seiring waktu. Ia menjabat sebagai Sekretaris Pertama pada tahun-tahun awal kepemimpinannya, kemudian menjadi Ketua pada Kongres Ketujuh tahun 2016, dan kembali menjadi Sekretaris Jenderal pada Kongres Kedelapan tahun 2021 lalu.