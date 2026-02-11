Ekspor Korsel Tembus Rekor Tertinggi pada 20 Hari Pertama Februari 2026

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor Korea Selatan berhasil melampaui 43 miliar dolar AS dalam 20 hari pertama bulan Februari 2026. Angka ini mencatatkan rekor tertinggi untuk periode tersebut sepanjang sejarah.Data dari Layanan Bea Cukai Korea yang dirilis pada Senin (23/02) menunjukkan bahwa total ekspor mencapai 43,5 miliar dolar AS selama periode tersebut. Perolehan ini melonjak 23,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya sebesar 43 miliar dolar AS yang tercatat pada Desember lalu. Rata-rata ekspor harian juga melonjak signifikan sebesar 47,3 persen, mengingat jumlah hari kerja berkurang 2,5 hari menjadi hanya 13 hari dibandingkan tahun lalu.Ditinjau dari komoditasnya, pengiriman semikonduktor melonjak drastis hingga 134,1 persen. Sebaliknya, ekspor kendaraan penumpang mengalami penurunan sebesar 26,6 persen.Ekspor ke pasar-pasar utama terpantau mengalami kenaikan. Pengiriman ke China naik 30,8 persen, sementara ekspor ke Amerika Serikat meningkat 21,9 persen.Di sisi lain, nilai impor meningkat 11,7 persen menjadi 38,6 miliar dolar AS. Dengan hasil tersebut, Korea Selatan mencatatkan surplus perdagangan sebesar 4,9 miliar dolar AS.