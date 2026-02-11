Kebakaran Hutan Hamyang Masuki Hari Ketiga, 58 Persen Titik Api Berhasil Dipadamkan

Photo : YONHAP News

Memasuki hari ketiga kebakaran hutan di Kabupaten Hamyang, Provinsi Gyeongsang Selatan, otoritas kehutanan Korea Selatan mengerahkan puluhan helikopter saat matahari terbit guna memadamkan kobaran api.Dinas Kehutanan Korea menginformasikan pada Senin (23/02) bahwa hingga pukul 10.00 waktu setempat, sebanyak 58 persen atau sekitar 2,52 kilometer garis api telah berhasil dikendalikan.Kebakaran ini merupakan kebakaran hutan berskala besar pertama di tahun ini yang berdampak pada area seluas hampir 232 hektar. Situasi tersebut memaksa otoritas kehutanan dan pemadam kebakaran untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.Titik api mulai muncul pada Sabtu (21/02) pukul 21.14 waktu setempat. Otoritas kehutanan kemudian mengeluarkan peringatan respons kebakaran hutan Level 2 pada pukul 22.30 keesokan harinya.Peringatan Level 2 dikeluarkan apabila estimasi kerusakan melebihi 100 hektar, kecepatan angin rata-rata melampaui 11 meter per detik, atau proses pemadaman diperkirakan memakan waktu lebih dari 48 jam.Badan Pemadam Kebakaran Nasional juga mengaktifkan perintah mobilisasi pemadam kebakaran nasional pada Minggu (22/02) pukul 23.14. Langkah ini diambil ketika skala bencana telah melampaui kapasitas respons dari satu provinsi saja.