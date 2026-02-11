Korsel Protes Klaim Jepang Atas Dokdo Saat Hari Takeshima

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan protes atas pernyataan pejabat Jepang dalam acara "Hari Takeshima" di Prefektur Shimane, Jepang pada hari Minggu (22/02). Acara ini dihadiri pejabat senior pemerintah Jepang selama 13 tahun berturut-turut.Protes tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri pada hari yang sama. Pemerintah Korea Selatan protes karena Jepang kembali menyampaikan klaim atas Pulau Dokdo. Seoul pun mendesak agar Jepang membatalkan acara "Hari Takeshima".Seoul menekankan bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah kedaulatan Korea baik secara historis, geografis, dan hukum internasional. Jepang harus mengakui sejarah yang sudah diakui dan menghentikan klaim atas Pulau Dokdo.Pada hari yang sama, kementerian juga memanggil Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan, Hirotaka Matsuo.Prefektur Shimane membuat peraturan untuk menetapkan tanggal 22 Februari sebagai "Hari Takeshima" pada bulan Maret tahun 2005, menyambut 100 tahun dimana Prefektur Shimane memasukkan Dokdo ke dalam wilayahnya pada 22 Februari tahun 1905, berdasarkan keputusan kabinet Jepang.