Pemerintah Korsel Bahas Langkah Strategis Hadapi Perubahan Tarif AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan terus berdiskusi untuk menyiapkan langkah lanjutan soal keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tarif timbal balik Presiden Trump adalah tindakan ilegal.Menteri Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan Kim Jung-kwan mengadakan rapat gabungan untuk membahas dampak dan perubahan kebijakan AS setelah keputusan Mahkamah Agung AS.Pertemuan dihadiri pihak pemerintah dan swasta yang menghadirkan badan ekonomi, asosiasi tiap industri, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, untuk memastikan perusahaan ekspor Korea Selatan tidak mengalami kerugian besar.Apabila tarif global 10 persen diberlakukan, daya saing harga dan lingkungan ekspor perusahaan Korea Selatan terpaksa mengalami perubahan.Menurut Kim, ada kemungkinan kebijakan tarif AS terus berkelanjutan melalui berbagai sarana di masa depan. Namun, investasi senilai 350 miliar dolar AS akan tetap dipertahankan.Pemerintah akan melanjutkan pembahasan ini dengan AS. Informasi terkait langkah lanjutan akan segera disampaikan untuk mengetahui dinamika yang kemungkinan terjadi.