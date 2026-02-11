Perdebatan Dua Kubu Partai Politik Korsel Memanas Jelang Pemilihan Daerah

Photo : KBS News

Seratus hari sebelum pelaksanaan pemilihan daerah 3 Juni, Partai Demokrat Korea (DP) dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menyusun strategi masing-masing.Partai Demokrat menjadikan momen pemilihan daerah untuk menghukum kelompok pemberontakan mantan Presiden Yoon. DP akan meloloskan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait reformasi, untuk memperbaiki situasi yang kacau setelah pemberontakan Yoon.DP juga meminta bantuan kepada partai oposisi agar RUU terkait kesejahteraan rakyat, RUU Khusus Investasi di Amerika Serikat, dan lainnya segera disahkan.Sementara, PPP menyerahkan tanggung jawab ekonomi dan keamanan kepada pemerintah dan partai berkuasa.PPP juga mengkritik kondisi ekonomi terkait kebijakan tarif AS, perekrutan tenaga kerja, dan lainnya, meskipun harga saham meroket.Mereka juga mengecam RUU terkait reformasi yudikatif oleh DP karena RUU tersebut dinilai menghancurkan ketertiban yudikatif.Konflik antara partai berkuasa dan oposisi semakin memanas, sehingga diperkirakan proses legislatif di Majelis Nasional Korea Selatan dinilai akan terganggu.