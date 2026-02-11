Korsel dan Brasil Sepakat Tingkatkan Kemitraan dan Kerja Sama

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menggelar konferensi pers setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) hari Senin (23/02) di Seoul.Keduanya berkomitmen mengembangkan hubungan strategis dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan."Rencana Aksi Empat Tahun antara Korea Selatan dan Brasil" akan menjadi dasar rancangan kerja sama komprehensif di bidang politik, ekonomi, pertukaran swasta, antariksa, industri pertahanan, budaya, dan lainnya.Kerja sama tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani kedua pemimpin negara.Dua pemimpin juga membahas agenda regional dan global, serta berjanji akan berupaya untuk menjaga nilai perdamaian di dunia termasuk Semenanjung Korea.Presiden Lee Jae Myung menghargai hasil KTT yang menunjukan visi dan tugas kedua negara untuk memperdalam kepercayaan dan persahabatan. Selain itu, penelitian bersama juga diusulkan untuk mensinergikan ekonomi dan kesejahteraan.Lee juga berharap supaya bisa bertemu kembali dengan Presiden Lula dalam waktu dekat untuk melanjutkan pembahasan yang konstruktif.