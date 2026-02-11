Warga Korsel di Iran Direkomendasikan Segera Evakuasi Diri

Photo : YONHAP News

Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Iran menghimbau warga Korea Selatan setempat segera meninggalkan Iran untuk mengantisipasi serangan militer Amerika Serikat ke Iran.Pengumuman tersebut disampaikan hari Minggu (22/02) melalui laman situs Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Iran.Menurutnya, warga Korea Selatan sebaiknya meninggalkan Iran selagi jalur penerbangan swasta masih beroperasi.Pihaknya juga meminta kepada warga Korea Selatan yang berencana mengadakan perjalanan ke Iran untuk menangguhkan atau membatalkan rencananya.Saat ini, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengeluarkan peringatan perjalanan Level 3 yang merekomendasikan evakuasi.Menurut Kedubes Korsel untuk Iran, ada kemungkinan keamanan di Iran berubah drastis, sehingga warga harus memantau laporan media setempat atau pengumuman kedubes.