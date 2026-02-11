KOSPI Sempat Sentuh Level 5,900, Ditutup di Level 5.846,09

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Senin (23/02) sempat menyentuh level 5.900.Indeks dibuka di level 5.903,11, naik 94,58 poin atau 1,63% dari perdagangan sebelumnya, dan terus menguat sampai level 5.931,86, namun kemudian selisih kenaikan mereda.Namun, KOSPI tetap ditutup menguat 37,56 poin atau 0,65 persen ke level 5.846,09.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi turun 2,01 poin atau 0,17 persen, ditutup di level 1.151,99.Nilai tukar mata uang won Korea Selatan menguat terhadap dolar AS sebesar 6,6 won, diperdagangkan pada level 1.440 won per dolar AS.