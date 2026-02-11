Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korsel dan AS Diskusikan Rincian Latihan Gabungan Freedom Shield

Write: 2026-02-23 16:39:55Update: 2026-02-23 17:34:49

Photo : KBS News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan hari Senin (23/02) menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah berdiskusi untuk mengatur latihan militer gabungan "Freedom Shield (FS)." 

Menurut JCS, apabila pembahasan dua negara selesai, pihaknya akan menjelaskan rincian mengenai periode, skala, cara latihan, dan lainnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan karena ada kemungkinan untuk mengurangi skala latihan manuver di sela latihan FS supaya tidak memicu konflik dengan Korea Utara yang sensitif pada latihan manuver.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jeong Bit-na juga menjelaskan bahwa latihan FS yang dijadwalkan bulan Maret akan berjalan dengan lancar. 

Latihan kali ini berfokus pada pemeriksaan militer Korea Selatan dalam kemampuan pengoperasian Komando Pasukan Gabungan Masa Depan menghadapi transfer hak kontrol operasi masa perang (OPCON) ke Korea Selatan.
