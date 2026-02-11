Komite Tetap Parlemen Setujui Revisi Undang-Undang Referendum sebagai Langkah Perubahan Konstitusi

Photo : YONHAP News

Komite tetap parlemen telah menyetujui aturan untuk merevisi Undang-Undang Referendum, sehingga referendum untuk mengubah Konstitusi dapat diadakan bersamaan dengan pemilihan daerah pada 3 Juni.Partai Demokrat yang berkuasa mendorong rancangan undang-undang tersebut melalui Komite Administrasi Publik dan Keamanan Majelis Nasional pada Senin (23/02), sementara Partai Kekuatan Rakyat, partai oposisi utama, memboikot pemungutan suara sebagai protes terhadap pengajuan rancangan undang-undang tanpa tinjauan subkomite.Upaya merevisi undang-undang ini merupakan langkah yang tertunda lama, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pada 2014 yang menyatakan bahwa pembatasan hak pilih warga Korea di luar negeri hanya bagi mereka yang terdaftar sebagai penduduk atau memiliki alamat terdaftar di negara tersebut adalah tidak konstitusional.Langkah ini diperlukan dalam upaya merevisi konstitusi, setelah Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menyerukan kepada para anggota parlemen untuk merevisi undang-undang dan mengadakan referendum bersamaan dengan pemilihan lokal yang akan datang.Rancangan undang-undang ini akan memberikan hak pilih kepada semua warga Korea Selatan yang terdaftar dalam daftar pemilih di luar negeri, dan mengatur bahwa pendaftaran pemilih di luar negeri dan permohonan pendaftaran pemilih di luar negeri harus ditangani sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik.Usia minimal untuk memilih juga akan diturunkan menjadi 18 tahun dari sebelumnya yaitu usia 19 tahun.