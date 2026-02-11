Trump Ancam Negara Mitra Dagang Dengan Tarif Lebih Tinggi Jika Manfaatkan Putusan MA

Photo : YONHAP News

Presiden Donald Trump mengingatkan mitra dagang Amerika Serikat bahwa ia dapat memberlakukan 'tarif yang lebih tinggi' jika negara-negara tersebut mencoba memanfaatkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan tarif timbal baliknya.Dalam posting di Truth Social pada Senin (23/02), Trump mengingatkan bahwa negara yang ingin ‘bermain-main’ dengan keputusan pengadilan yang menurutnya konyol, terutama negara-negara yang telah merugikan AS selama bertahun-tahun, akan dihadapkan dengan tarif yang jauh lebih tinggi daripada yang baru saja mereka setujui.Pernyataan tersebut diinterpretasikan sebagai peringatan kepada negara yang telah menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Washington, yang berjanji untuk melakukan investasi besar-besaran di AS atau membeli barang-barang Amerika sebagai imbalan atas tarif yang lebih rendah, agar tidak mengingkari komitmen mereka.Trump menambahkan frasa “Buyer Beware (Pembeli Harus Berhati-hati),” menyiratkan bahwa tanggung jawab atas kegagalan perjanjian perdagangan akan berada di pihak lain.Dia juga menekankan dalam unggahan terpisah bahwa sebagai presiden, dia tidak perlu kembali ke kongres untuk mendapatkan persetujuan tarif.Peringatan tersebut muncul setelah Trump pada Sabtu (21/02) mengumumkan bahwa dia akan mengenakan tarif global sebesar 15 persen, naik dari 10 persen yang diumumkan sehari sebelumnya setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar tarifnya.