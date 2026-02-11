Kebakaran Hutan Miryang Masuki Hari Kedua, 85 Persen Garis Api Berhasil Terkendali

Photo : YONHAP News

Kebakaran hutan yang melanda Miryang, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan terus meluas hingga hari kedua pada Selasa (24/02). Otoritas terkait kini tengah berpacu dengan waktu untuk memadamkan kobaran api.Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Korea, kobaran api telah berhasil dikendalikan sebanyak 85 persen hingga pukul 09.30 waktu setempat. Dari total enam kilometer garis api, sekitar 5,5 kilometer di antaranya telah berhasil dipadamkan.Pihak berwenang mengerahkan lebih dari 600 personel dan sekitar 160 unit peralatan sepanjang malam guna mencegah api merambat ke kawasan pemukiman. Selain itu, lebih dari 30 helikopter dikerahkan tepat saat matahari terbit untuk mengintensifkan upaya pemadaman titik api utama.Lebih dari 180 warga dari tiga desa serta pasien dari sebuah rumah sakit perawatan lansia telah dievakuasi semalam ke sekolah dasar setempat dan pusat komunitas. Hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai korban jiwa.Kebakaran ini pertama kali muncul pada Senin (23/02) sekitar pukul 16.10 di wilayah Samnangjin, Miryang. Sekitar 90 menit setelah api muncul, pemerintah mengeluarkan perintah mobilisasi pemadam kebakaran nasional. Selanjutnya, peringatan respons kebakaran hutan Level 2 resmi ditetapkan pada Selasa (24/02) pukul 02.00 dini hari menyusul kekhawatiran akan penyebaran api yang lebih luas.Sementara itu, hujan dan salju diprediksi akan mengguyur seluruh wilayah Korea Selatan pada Selasa ini. Awan hujan dilaporkan mulai bergerak memasuki wilayah Provinsi Gyeongsang Selatan, termasuk area Miryang yang tengah dilanda kebakaran hutan.Salju dengan ketebalan 3 hingga 8 sentimeter diperkirakan akan turun di wilayah pedalaman Provinsi Gyeongsang-do. Beberapa wilayah bahkan berpotensi mengalami hujan salju hingga 10 sentimeter atau lebih.Otoritas terkait menyatakan bahwa kondisi cuaca ini sangat diharapkan karena dapat membantu mempercepat proses pemadaman titik-titik api yang masih berkobar di kawasan hutan tersebut.