Sentimen Konsumen Korsel Meningkat Dua Bulan Beruntun pada Februari 2026

Photo : YONHAP News

Sentimen konsumen Korea Selatan menunjukkan perbaikan selama dua bulan berturut-turut pada Februari 2026. Hal ini mencerminkan optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan.Berdasarkan Survei Kecenderungan Konsumen dari Bank Sentral Korea (BOK) yang dirilis pada Selasa (24/02), Indeks Sentimen Konsumen Gabungan (CCSI) naik 1,3 poin dari Januari menjadi 112,1 pada Februari.Angka indeks di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah kelompok optimis lebih banyak dibandingkan kelompok pesimis.Indeks yang mengukur prospek ekonomi konsumen untuk enam bulan ke depan terpantau naik 4 poin menjadi 102. Selain itu, indeks yang menilai kondisi ekonomi saat ini juga mengalami peningkatan sebesar 5 poin dari bulan sebelumnya menjadi 95.Di sisi lain, indeks yang mencerminkan ekspektasi konsumen terhadap harga rumah untuk satu tahun ke depan, dibandingkan dengan level saat ini, justru merosot tajam. Indeks tersebut turun 16 poin dari bulan sebelumnya menjadi 108. Penurunan ini merupakan yang terbesar sejak Juli 2022, periode di mana harga rumah mulai berbalik turun di tengah kenaikan suku bunga.