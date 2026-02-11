Korsel Berhasil Batalkan Putusan Arbitrase Kasus Elliott

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan berhasil mengamankan pembatalan putusan arbitrase investasi dalam sengketa panjang dengan Elliott Management. Kemenangan ini sekaligus mengembalikan kasus tersebut ke tahap arbitrase.Kementerian Kehakiman Korea Selatan menginformasikan pada Senin (23/02) bahwa pengadilan Inggris telah mengabulkan gugatan Korea Selatan untuk membatalkan putusan arbitrase. Langkah ini membatalkan putusan sebelumnya yang menyatakan pemerintah Korea Selatan bertanggung jawab atas ganti rugi senilai lebih dari 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,5 triliun).Pihak kementerian menambahkan pada Senin bahwa pemerintah memenangkan kasus di pengadilan Inggris yang berupaya membalikkan perintah pengadilan arbitrase untuk membayar ganti rugi kepada Elliott.Sengketa ini berawal dari merger antara Samsung C&T dan Cheil Industries pada tahun 2015. Elliott selaku pemegang saham Samsung C&T, menentang aksi korporasi tersebut dan mengajukan Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS). Mereka mengklaim bahwa intervensi pemerintah Seoul yang tidak semestinya telah menyebabkan kerugian besar.Pada Juni 2023, Pengadilan Arbitrase Permanen sempat mengakui sebagian tanggung jawab Seoul dan memerintahkan kompensasi, yang nilainya kemudian membengkak menjadi sekitar 160 miliar won termasuk bunga.Meskipun pengadilan tingkat rendah menolak permintaan pembatalan dari Seoul pada tahun 2024, Pengadilan Banding pada Juli 2025 membatalkan keputusan tersebut. Kasus ini kemudian dikembalikan ke Pengadilan Tinggi untuk peninjauan penuh, yang pada akhirnya memberikan putusan yang menguntungkan pemerintah Korea Selatan.