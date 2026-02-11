CEO Interim Coupang Hadiri Sesi Tertutup Komite Yudisial DPR AS

Photo : YONHAP News

CEO Interim raksasa e-commerce Coupang, Harold Rogers menghadiri sesi tertutup Komite Yudisial DPR Amerika Serikat (AS) pada Senin (23/02). Kehadiran ini dilakukan di tengah investigasi yang terus berlanjut terkait kebocoran data besar-besaran perusahaan tersebut tahun lalu.Rogers memberikan kesaksian selama sekitar tujuh jam di Gedung Kantor Rayburn House di Washington. Usai sesi tersebut, Rogers meninggalkan lokasi tanpa menjawab pertanyaan wartawan terkait jalannya pemeriksaan.Awal bulan ini, Ketua Komite Yudisial, Jim Jordan dan Ketua Subkomite, Scott Fitzgerald melayangkan panggilan paksa terhadap Rogers. Keduanya melontarkan kritik keras terhadap perlakuan pemerintah Korea Selatan yang dianggap "diskriminatif" terhadap perusahaan-perusahaan AS.Dengar pendapat ini berlangsung saat pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan alat tarif alternatif, termasuk Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar pungutan tarif Trump, sehingga memicu spekulasi bahwa kesaksian ini dapat digunakan dalam kebijakan perdagangan di masa mendatang.