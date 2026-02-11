Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Harga Produsen Korsel Naik Lima Bulan Beruntun pada Januari 2026

Write: 2026-02-24 11:33:49Update: 2026-02-24 14:10:38

Harga Produsen Korsel Naik Lima Bulan Beruntun pada Januari 2026

Photo : YONHAP News

Harga produsen di Korea Selatan mengalami kenaikan selama lima bulan berturut-turut pada Januari 2026. Tren kenaikan ini utamanya didorong oleh lonjakan harga produk pertanian dan industri.

Berdasarkan data pendahuluan dari Bank Sentral Korea (BOK) yang dirilis pada Selasa (24/02), Indeks Harga Produsen (PPI) naik 0,6 persen menjadi 122,5 pada Januari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. PPI sendiri merupakan indikator kunci untuk memprediksi tingkat inflasi di masa depan.

Pencapaian angka tersebut menandai kenaikan bulanan kelima secara beruntun. Secara rinci, harga produk pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 0,7 persen pada Januari dari bulan sebelumnya.

Harga barang industri juga mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen. Kenaikan ini dipimpin oleh lonjakan 3 persen pada produk logam primer serta kenaikan 1,8 persen pada sektor komputer, elektronik, dan peralatan optik.

Sementara itu, harga di sektor jasa naik 0,7 persen. Pendorong utamanya adalah kenaikan signifikan sebesar 4,7 persen pada layanan keuangan dan asuransi.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >