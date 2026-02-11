Harga Produsen Korsel Naik Lima Bulan Beruntun pada Januari 2026

Photo : YONHAP News

Harga produsen di Korea Selatan mengalami kenaikan selama lima bulan berturut-turut pada Januari 2026. Tren kenaikan ini utamanya didorong oleh lonjakan harga produk pertanian dan industri.Berdasarkan data pendahuluan dari Bank Sentral Korea (BOK) yang dirilis pada Selasa (24/02), Indeks Harga Produsen (PPI) naik 0,6 persen menjadi 122,5 pada Januari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. PPI sendiri merupakan indikator kunci untuk memprediksi tingkat inflasi di masa depan.Pencapaian angka tersebut menandai kenaikan bulanan kelima secara beruntun. Secara rinci, harga produk pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 0,7 persen pada Januari dari bulan sebelumnya.Harga barang industri juga mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen. Kenaikan ini dipimpin oleh lonjakan 3 persen pada produk logam primer serta kenaikan 1,8 persen pada sektor komputer, elektronik, dan peralatan optik.Sementara itu, harga di sektor jasa naik 0,7 persen. Pendorong utamanya adalah kenaikan signifikan sebesar 4,7 persen pada layanan keuangan dan asuransi.