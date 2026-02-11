Kongres Partai Buruh Korut: Adik Kim Jong-un Naik Jabatan Jadi Kepala Departemen

Photo : YONHAP News

Adik Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Yo-jong dipromosikan menjadi kepala departemen dalam Partai Buruh Korea yang berkuasa dalam kongres partai yang tengah berlangsung.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik Korea Utara melaporkan pada Selasa (24/02) bahwa rapat pleno pertama Komite Sentral ke-9 partai penguasa, yang diadakan sehari sebelumnya, telah memilih anggota Politbiro dan Presidium Politbiro serta menunjuk direktur departemen partai.Kim Yo-jong yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur departemen, dilaporkan dipromosikan menjadi direktur departemen, sebuah posisi yang setara dengan pangkat menteri.KCNA tidak mengungkapkan departemen mana yang akan ia pimpin secara spesifik. Selain promosi tersebut, Kim juga dilaporkan masuk kembali ke dalam Politbiro partai sebagai anggota cadangan.