Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Ajukan Banding Atas Hukuman Penjara Seumur Hidup

Photo : YONHAP News

Mantan Presiden Yoon Suk Yeol resmi mengajukan banding atas hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya terkait kasus pemberontakan karena penerapan darurat militer.Tim kuasa hukum Yoon menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas dakwaan berlebihan dari jaksa khusus dan keputusan kontradiktif yang bermasalah dari peradilan perdana.Menurut dewan hakim peradilan perdana yang mengadili kasus pemberontakan Yoon, Yoon mengerahkan militer ke Majelis Nasional Korea untuk menguasai kegiatan majelis, sehingga tindakan tersebut memenuhi unsur pemberontakan.Dewan hakim tersebut tidak mengakui pernyataan pihak Yoon bahwa deklarasi darurat militer 3 Desember lalu bertujuan untuk melindungi demokrasi dan mengatasi krisis nasional.Yoon divonis hukuman penjara seumur hidup pada pekan lalu bukan hukuman mati yang diajukan oleh jaksa khusus.