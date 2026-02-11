Korsel Mendesak Korut Untuk Patuhi Resolusi DK PBB Sambil Berdialog

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir Korea Utara di bawah pemerintah Korea Selatan, Jeong Yeon-doo mendesak Korea Utara untuk mematuhi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan sanksi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).Pernyataan tersebut disampaikan di rapat tingkat tinggi Konferensi Perlucutan Senjata Jenewa, Swiss hari Senin (23/02).Menurut Jeong, pemerintah Seoul tetap menargetkan denuklirisasi penuh dan perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea.Jeong menjelaskan bahwa denuklurisasi penuh membutuhkan banyak waktu. Seoul akan bekerja sama dengan kelompok internasional agar langkah denuklirisasi terlaksana secara bertahap melalui dialog dengan Korea Utara.Dia menyatakan keprihatinan atas kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, karena mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.Jeong juga mendesak negara pemilik nuklir berdialog untuk membangun kepercayaan dan transparansi.Dia menekankan bahwa kelompok internasional termasuk Korea Selatan harus menegaskan kembali tiga pokok utama dari Non-Proliferasi Nuklir yaitu pelucutan, nonproliferasi, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan perdamaian.