Korsel Berupaya Bantu Pecahkan Masalah HAM Korut Melalui Dialog

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Kim Jina menyatakan bahwa Korea Selatan akan berupaya untuk berdialog dengan Korea Utara demi memecahkan masalah keluarga terpisah, penculikan oleh Korea Utara, tahanan militer, dan lainnya.Kim menyatakan Seoul akan bekerja sama dengan kelompok internasional untuk meningkatkan HAM penduduk Korea Utara saat rapat tingkat tinggi Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss hari Senin (23/02).Korea Selatan mengambil bagian dalam upaya penghapusan kekerasan seksual saat perang dan pemulihan status korban kekerasan seksual.Dia menjelaskan langkah pemerintah Seoul untuk berkontribusi dalam masalah HAM untuk melindungi HAM dunia internasional dan membangun norma global sebagai negara anggota Dewan HAM PBB dalam periode 2025-2027.Wakil Menteri Kim bertemu dengan Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Nada Al-Nashif untuk berdiskusi mengenai langkah kerja sama antara Korea Selatan dan OHCHR termasuk masalah HAM Korea Utara.