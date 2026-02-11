Kim Jong-un Mengatakan Kemajuan Korut Tidak Terhalang oleh Tantangan Keamanan

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa kemajuan negaranya tidak akan terhalang atau terganggu oleh tantangan atau perubahan yang terjadi aspek keamanan.Dalam pidato yang ia sampaikan pada Senin (23/02) di kongres Partai Buruh, Kim mengatakan bahwa sama seperti perjuangan selama lima tahun terakhir, perjuangan rezim selama lima tahun ke depan akan didorong oleh kemampuan mandiri dan kekuatan besar rakyatnya.Kim lebih berani mengatasi dan menghilangkan 'hal-hal yang merugikan', serta menekankan perlunya menghilangkan metode-metode usang, konservatif, dan empirisme untuk digantikan oleh kreativitas dan inovasi.Dia juga mengkritik kinerja yang kurang memadai dari pabrik-pabrik dan fasilitas tambahan yang dibangun melalui proyek-proyek sesuai dengan dorongan rezim untuk pengembangan regional.Namun, Kim tidak secara langsung merujuk pada Korea Selatan atau AS meskipun keduanya baru-baru ini melakukan pendekatan untuk melanjutkan diplomasi dengan Pyongyang.Kongres partai diadakan setiap lima tahun sekali untuk meninjau hasil kebijakan dari periode lima tahun sebelumnya dan menetapkan tujuan baru untuk lima tahun ke depan.