Kebakaran Hutan Miryang Padam Setelah 20 Jam

Kebakaran hutan Miryang di Provinsi Gyeongsang Selatan akhirnya padam setelah 20 jam.Layanan Kehutanan Korea menyatakan bahwa kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 16.10 pada Senin (23/02) di kawasan Samnangjin, Kota Miryang, berhasil dikendalikan pada pukul 12.30 Selasa (24/02).Pihak berwenang mengeluarkan peringatan kebakaran hutan Level Dua dan memperkirakan 143 hektar lahan telah terbakar.Kebakaran tersebut memaksa 156 warga setempat mengungsi ke sebuah sekolah dasar, namun tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan properti.Badan Pemadam Kebakaran Nasional juga mengeluarkan perintah mobilisasi Level Dua untuk mengerahkan sumber daya pemadam kebakaran nasional guna memadamkan api.Sementara itu, Badan Meteorologi Korea memperkirakan akumulasi salju hingga delapan sentimeter di wilayah pedalaman barat Provinsi Gyeongsang Selatan pada Selasa, dan hujan hingga 40 milimeter di seluruh provinsi pada Rabu (25/02).