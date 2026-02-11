Tarif Global Baru AS Sebesar 10% Diberlakukan Hari Selasa

Photo : YONHAP News

Tarif global baru yang dikenakan kembali oleh Presiden Trump setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal, berlaku secara resmi pada hari Selasa (24/02).Tarif global sebesar 10 persen mulai dikenakan terhadap seluruh produk ekspor ke AS kecuali sejumlah produk mulai tengah malam waktu AS.Presiden Trump telah menyatakan akan menaikkan tarif global sampai 15 persen melalui media sosialnya pada tanggal 21 Februari lalu, sehingga tarif global 10 persen diperkirakan akan naik di kemudian hari.Produk-produk yang dikecualikan dari pengenaan tarif global mencakup mineral penting, logam, energi, sumber daya alam, dan lainnya adalah produk yang dikenakan tarif tiap item berbasis pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan atau produk-produk yang memicu kenaikan harga konsumen di AS.Menurut pasal 122 UU Perdagangan, pengenaan tarif global baru berlaku selama 150 hari, atau sampai pukul 00.01 tanggal 24 Juli mendatang, jika Kongres tidak menyetujuinya.Presiden Trump diperkirakan akan mempertimbangkan pengenaan tarif dengan memanfaatkan pasal 301 UU Perdagangan dan pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan.