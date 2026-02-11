Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

KOSPI Cetak Rekor Tertinggi Hari Selasa

Write: 2026-02-24 17:01:15Update: 2026-02-24 18:10:31

KOSPI Cetak Rekor Tertinggi Hari Selasa

Photo : YONHAP News

Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Selasa (24/02) mencapai titik tertinggi dalam sejarah.

Indeks KOSPI menguat 123,55 poin atau 2,11 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya, dan ditutup di level 5.969,64.

Indeks dibuka di level 5.853,48, naik 7,39 poin atau 0,13 persen dari perdagangan sebelumnya, dan sempat tergeser sampai level 5.776,61.

Namun, indeks KOSPI kembali berhasil naik karena kenaikan saham dari Samsung Electronics sebesar 3,63 persen dan SK Hynix sebesar 5,68%.

KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi naik 13,01 poin atau 1,13 persen, ditutup di level 1.165.

Nilai tukar mata uang won Korea Selatan melemah terhadap dolar AS sebesar 2,5 won, diperdagangkan pada level 1.442,5 won per dolar AS.
