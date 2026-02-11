Parlemen Setujui Usulan Penangkapan Anggota DPR Kang Sun-woo

Photo : YONHAP News

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan penangkapan Anggota DPR Kang Sun-woo, yang sebelumnya merupakan anggota Partai Demokrat dan kini berstatus independen, yang dituduh menerima 100 juta won (sekitar 69.000 dolar AS) dari seorang anggota Dewan Kota Seoul sebagai imbalan atas pencalonan dalam pemilihan.Usulan penangkapan tersebut disetujui dalam pemungutan suara pleno dengan 164 suara setuju, 87 menentang, tiga abstain, dan sembilan suara tidak sah.Kang kini akan menghadapi sidang pengadilan untuk menentukan apakah dia akan ditahan.Sebelum pemungutan suara, Kang hadir dalam sidang pleno dan membantah tuduhan terhadapnya, mengatakan bahwa dia selalu mengembalikan uang yang diberikan oleh mantan anggota Dewan Kota Seoul Kim Kyung.Kang mengatakan dia mengembalikan total 322 juta won kepada Kim dalam lima kesempatan.