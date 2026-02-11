Kim Yo-jong Diangkat Sebagai Pejabat Utama Dalam Partai Buruh Korut

Photo : KBS News

Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yo-jong diangkat sebagai Direktur di dalam Kongres Partai Buruh Ke-9.Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan mencermati apakah tugas atau peran yang baru dari Kim Yo-jong di masa depan berhubungan dengan urusan luar negeri termasuk Korea Selatan.Sehubungan dengan absen Kepala Departemen Ke-10 Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara, Ri Son Gwon, yang pernah menangani urutan Korea Selatan di masa lalu, Kementeian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya sulit memprediksi apakah jabatan Ri diganti oleh Kim Yo-jong.Selain perubahaan jabatan Kim Yo-jong, posisi dari sejumlah pejabat partai juga berubah.Jumlah sekreataris Partai Buruh Korea Utara juga bertambah dari 7 orang menjadi 11 orang agar Korea Utara berkonsentasi pada kegiatan luar negeri.Korea Utara ditafsirkan berfokus pada hubungan dengan Rusia atau China, mengingat pengangkatan kembali sejumlah pejabat tinggi termasuk Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui sebagai anggota Biro Politik Uuum.Sementara, putri Kim Jong-un, Kim Ju-ae belum memiliki jabatan resmi dalam Partai Buruh Korea Utara.