Komisi Khusus Investasi ke AS Kembali Bersidang Setelah Sepekan

Photo : KBS News

Komisi Khusus Investasi ke Amerika Serikat di Majelis Nasional akhirnya kembali menggelar rapat setelah sekitar sepekan. Sebelumnya, pertemuan komisi ini berakhir tanpa hasil di tengah kebuntuan antara partai pemerintah dan oposisi terkait rancangan undang-undang kontroversial tersebut.Partai berkuasa dan oposisi kali ini membentuk subkomite pembahasan RUU tersebut, serta mengajukan RUU khusus investasi ke AS yang saat ini berjumlah sembilan rancangan.Kedua pihak juga berencana meloloskan RUU khusus investasi ke AS di tingkat komisi khusus paling lambat pada 9 Maret, sebelum diajukan ke sidang pleno Majelis Nasional.Isu-isu utama pun mulai menemukan titik temu. Salah satunya terkait pembentukan Korea–AS Strategic Investment Corporation. Sebelumnya, pihak pemerintah mengusulkan pembentukan lembaga baru, sementara oposisi mengusulkan pemanfaatan organisasi yang sudah ada.Kedua pihak kini dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk membentuk lembaga baru dengan meminimalkan jumlah personel dan anggaran.Dalam kunjungannya ke Majelis Nasional, Kepala Perunding Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo juga meminta agar RUU khusus tersebut segera disahkan, demi menghindari tarif balasan dari Amerika Serikat.