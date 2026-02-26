Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Terlibat Skandal Darurat Militer, Kepala Staf Angkatan Laut Korsel Undurkan Diri

Write: 2026-03-04 14:36:23Update: 2026-03-04 14:37:06

Terlibat Skandal Darurat Militer, Kepala Staf Angkatan Laut Korsel Undurkan Diri

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan, Laksamana Kang Dong-gil resmi mengundurkan diri setelah menerima sanksi disiplin atas dugaan keterlibatannya dalam upaya darurat militer Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeolpada akhir tahun 2024 lalu.
 
Kementerian Pertahanan Korea Selatan dilaporkan telah menjatuhkan sanksi skorsing selama satu bulan, yang dikategorikan sebagai tindakan disipliner berat. Pihak kementerian menyatakan pada Rabu (04/03) bahwa Kang menghadapi tindakan tersebut karena dinilai telah melanggar kewajiban itikad baik dalam menjalankan tugasnya.
 
Pekan lalu, Kang dirujuk ke komite disiplin kementerian atas tuduhan bahwa ia berpartisipasi dalam pembentukan ruang situasi di bawah darurat militer yang berumur pendek tersebut. Saat insiden itu terjadi, ia menjabat sebagai Direktur Utama Direktorat Dukungan Militer di Kepala Staf Gabungan (JCS).
 
Kasus ini menandai pertama kalinya seorang laksamana atau jenderal bintang empat menerima sanksi disipliner berat dalam sejarah militer Korea Selatan.
 
Kang mengajukan pengunduran dirinya dengan menyatakan bahwa ia menghormati keputusan kementerian tersebut. 

Kang diperkirakan akan diberhentikan secara resmi setelah pengunduran dirinya disetujui oleh otoritas terkait.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >