Terlibat Skandal Darurat Militer, Kepala Staf Angkatan Laut Korsel Undurkan Diri

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan, Laksamana Kang Dong-gil resmi mengundurkan diri setelah menerima sanksi disiplin atas dugaan keterlibatannya dalam upaya darurat militer Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeolpada akhir tahun 2024 lalu.Kementerian Pertahanan Korea Selatan dilaporkan telah menjatuhkan sanksi skorsing selama satu bulan, yang dikategorikan sebagai tindakan disipliner berat. Pihak kementerian menyatakan pada Rabu (04/03) bahwa Kang menghadapi tindakan tersebut karena dinilai telah melanggar kewajiban itikad baik dalam menjalankan tugasnya.Pekan lalu, Kang dirujuk ke komite disiplin kementerian atas tuduhan bahwa ia berpartisipasi dalam pembentukan ruang situasi di bawah darurat militer yang berumur pendek tersebut. Saat insiden itu terjadi, ia menjabat sebagai Direktur Utama Direktorat Dukungan Militer di Kepala Staf Gabungan (JCS).Kasus ini menandai pertama kalinya seorang laksamana atau jenderal bintang empat menerima sanksi disipliner berat dalam sejarah militer Korea Selatan.Kang mengajukan pengunduran dirinya dengan menyatakan bahwa ia menghormati keputusan kementerian tersebut.Kang diperkirakan akan diberhentikan secara resmi setelah pengunduran dirinya disetujui oleh otoritas terkait.