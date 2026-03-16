Trump Serukan Koalisi untuk Amankan Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan bahwa dirinya telah menuntut sekitar tujuh negara untuk membentuk koalisi guna mengamankan Selat Hormuz.Pernyataan tersebut disampaikan Trump di atas pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (15/03). Langkah ini sekaligus menambah tekanan bagi Korea Selatan dan negara-negara sekutu lainnya untuk segera bertindak.Meski Trump menolak menyebutkan daftar lengkap negara tersebut secara langsung, dalam unggahan media sosial pada hari sebelumnya, ia secara spesifik menyebut lima negara, yakni Korea Selatan, Jepang, China, Prancis, dan Inggris. Ia menyarankan agar negara-negara tersebut mengirimkan kapal perang untuk melindungi rute pengiriman melalui jalur perairan sempit tersebut.Saat ini, Iran tengah memblokade selat strategis tersebut, yang merupakan jalur bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia setiap harinya.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya akan mengambil keputusan setelah melakukan peninjauan yang cermat serta komunikasi yang erat dengan Washington.Di sisi lain, partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menegaskan bahwa masalah ini memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional. Mereka menambahkan bahwa potensi pecahnya pertempuran sangat tinggi jika pasukan benar-benar dikirim ke wilayah konflik tersebut.