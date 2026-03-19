Khawatir Krisis Energi, Presiden Lee Perintahkan Sistem Respons Darurat Pra-Bencana

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menyerukan pembentukan sistem respons darurat pra-bencana guna meredam kecemasan masyarakat terkait pasokan minyak dan gas alam nasional.Saat memimpin rapat kabinet pada Selasa (24/03), Lee menyatakan bahwa lembaga energi internasional telah memprediksi perang Iran dapat menjadi ancaman keamanan energi terburuk dalam sejarah.Lee menekankan bahwa minyak bumi telah menjadi bagian yang sangat mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, ia menginstruksikan setiap kementerian untuk segera mencari rantai pasokan alternatif sebagai persiapan menghadapi skenario terburuk.Menjelang pemberlakuan batas atas harga minyak tahap kedua oleh pemerintah yang dijadwalkan pada Jumat (27/03), Lee meminta adanya langkah-langkah konkret untuk memitigasi dampak krisis terhadap publik.Presiden Lee juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan berupaya menghemat energi guna mengatasi kelangkaan pasokan yang sedang terjadi.