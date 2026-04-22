KOSPI Perbarui Rekor Tertinggi Selama Tiga Hari Berturut-turut, Tembus Level 6.470

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) memperbarui rekor tertinggi selama tiga hari berturut-turut setelah naik ke kisaran 6.470 pada hari Kamis (23/04).Indeks KOSPI menguat 57,88 poin atau 0,90 persen dibandingkan dengan angka penutupan perdagangan sebelumnya dan ditutup di level 6.475,81.Sejak 21 April, indeks KOSPI terus mencetak rekor baru selama tiga sesi perdagangan berturut-turut.KOSPI dibuka di 6.488,83, naik 70,90 poin atau 1,10%, dan memperbarui rekor tertinggi. Selanjutnya sempat naik hingga 6.557,76, menembus level 6.500 untuk pertama kalinya dalam sejarah.Setelah itu, kenaikan sempat menyusut dan bahkan berbalik turun, namun kembali menguat menjelang penutupan.KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan teknologi turun 6,81 poin atau 0,58 persen, ditutup di level 1.174,31, sehingga mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam waktu 10 hari terakhir.Nilai tukar mata uang won Korea Selatan melemah terhadap dolar AS sebesar 5,0 won, diperdagangkan pada level 1.481,0 won per dolar AS.