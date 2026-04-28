Kasus Suap, Mantan Presiden dan Ibu Negara Korsel Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Keon-hee resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada Kamis (30/04). Langkah hukum ini diambil untuk menolak putusan pengadilan banding yang menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepadanya.Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol juga turut mengajukan kasasi. Ia menolak putusan banding yang menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara atas tuduhan menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).Sebelumnya pada Selasa (28/04), Pengadilan Tinggi Seoul memvonis Kim dengan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar 50 juta won. Ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Dana Politik, serta undang-undang penyuapan.Terkait dakwaan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal yang sempat diputus bebas pada sidang tingkat pertama, hakim banding kini menilai bahwa Kim terbukti terlibat dalam kasus manipulasi harga saham Deutsch Motors. Kim dianggap bertanggung jawab secara hukum sebagai pelaku bersama dalam skandal tersebut.Majelis hakim banding juga membatalkan putusan sebelumnya terkait dakwaan gratifikasi. Hakim menyatakan bahwa tas Chanel senilai 8,02 juta won yang diberikan oleh pihak Gereja Unifikasi pada April 2022 diakui sebagai perbuatan pidana yang sah secara hukum.Seusai persidangan, tim kuasa hukum Kim Keon-hee menegaskan bahwa tidak terdapat bukti langsung yang menunjukkan kliennya memiliki kesadaran atau niat dalam manipulasi harga saham tersebut.Di sisi lain, pihak Yoon mengajukan kasasi dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan banding. Upaya hukum ini dilakukan sehari setelah ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara terkait hambatan proses penangkapan dan pelanggaran lain terkait deklarasi darurat militer tahun 2024. Vonis ini lebih berat dari hukuman lima tahun yang dijatuhkan pengadilan rendah.Tim kuasa hukum Yoon menyatakan bahwa majelis hakim banding sebagian besar mempertahankan putusan tingkat pertama dan membatalkan beberapa poin pembebasan, sehingga memperluas penilaian hukum yang merugikan posisi Yoon.