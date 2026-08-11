Presiden Lee: Sistem Wajib Militer Dirancang Mengikuti Zaman

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Presiden Lee Jae Myung menekankan pentingnya penerapan sistem wajib militer selektif sebagai bagian dari reformasi pertahanan dengan tujuan menjadikan militer Korea Selatan sebagai pasukan elit berbasis teknologi dan peralatan canggih.Dalam rapat penasihat senior kepresidenan pada Kamis (13/08), Presiden Lee menjelaskan bahwa strategi sistem pertahanan yang berpusat pada teknologi sangat penting untuk menghadapi medan perang yang berubah dengan cepat karena kecerdasan buatan (AI), drone, dan robot.Ia menekankan bahwa mempertahankan struktur infanteri yang berpusat pada jumlah personel tidak efisien akibat rendahnya angka kelahiran. Sistem harus didesain ulang agar para pemuda dapat merancang kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan dinas militer.Presiden juga memerintahkan agar kebijakan disusun secara cermat sehingga pengalaman militer dapat berlanjut pada pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, dan pembentukan aset.Selain itu, Presiden menekankan perlunya memperbaiki kesejahteraan perwira muda secara cepat agar dinas militer tidak dianggap sebagai kerugian.Menurutnya, militer yang kuat hanya dapat terwujud ketika para pemuda merasa bangga dengan pengabdian mereka dan ketika militer mendukung transisi mereka ke masyarakat.Presiden Lee meminta agar dukungan keuangan dan kelembagaan yang diperlukan segera dilaksanakan.