Pemerintah Korsel Paparkan Dua Proyek Investasi di AS kepada Parlemen

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Pemerintah Korea Selatan telah memberikan penjelasan kepada Majelis Nasional mengenai proyek investasi yang telah difinalisasi di Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan bilateral tahun lalu yang bertujuan menurunkan tarif, serta dua inisiatif lain yang direncanakan.Sebelum memberikan penjelasan kepada komite tetap parlemen pada Selasa (22/09), Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Kim Jung-kwan mengatakan pemerintah secara aktif mengembangkan dan berkonsultasi mengenai proyek-proyek yang akan menguntungkan negara, serta mencermati secara saksama kelayakan komersial dari proposal AS.Menteri Kim mengatakan persoalan tersebut perlu didekati berdasarkan kepentingan nasional untuk memastikan investasi dapat membantu perusahaan-perusahaan Korea Selatan ketika mereka berupaya memperluas bisnis di AS dan menemukan peluang untuk berkembang lebih jauh di tingkat global.Menteri Kim meminta agar penjelasan tersebut dilakukan secara tertutup dengan alasan adanya isu sensitif terkait konsultasi antara kedua negara dan rincian proyek yang jika diungkapkan dapat berdampak pada keamanan nasional, hubungan diplomatik, dan pengelolaan perusahaan.Mengutip sumber yang mengetahui negosiasi tersebut, Reuters melaporkan bahwa proyek potensial pertama yang terkait dengan komitmen investasi Seoul senilai 350 miliar dolar AS mencakup pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas di Encinal, Texas, yang akan memasok listrik untuk pusat data AI dan pabrik chip.Media Korea Selatan melaporkan bahwa dua inisiatif lainnya kemungkinan berkaitan dengan pembangunan hingga delapan reaktor nuklir dan proyek gas alam cair di Alaska.