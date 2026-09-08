Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Texas jadi Proyek Investasi Pertama Korsel di AS

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Korea Selatan telah memilih pembangkit listrik tenaga gas siklus gabungan di Texas sebagai proyek investasi pertama dalam komitmen senilai 350 miliar dolar AS kepada Amerika Serikat guna mendapatkan tarif yang lebih rendah.Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan mengatakan kepada komite Majelis Nasional pada hari Selasa (22/09) bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan proyek di Texas tersebut, saat memberikan penjelasan kepada para anggota parlemen mengenai rencana dua proyek lainnya yang mencerminkan bidang-bidang yang menjadi minat kedua negara. Namun, Seoul belum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek-proyek tersebut.Proyek Texas, yang akan dibangun di kawasan Encinal, memiliki total biaya sebesar 22,3 miliar dolar AS, dan hasil kajian kelayakan dilaporkan menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat menghasilkan pendapatan antara 43,29 miliar hingga 45,43 miliar dolar AS selama 20 tahun, cukup untuk menutupi pokok pinjaman dan bunga.Dua proyek yang disisihkan untuk pembahasan lebih lanjut melibatkan pembangunan delapan reaktor nuklir besar di AS dan proyek pengembangan LNG di Alaska.Kim dilaporkan mengatakan kepada Majelis bahwa negosiasi sedang berlangsung untuk memperoleh saham sebesar lima hingga sepuluh persen di perusahaan tenaga nuklir Westinghouse terkait proyek reaktor nuklir tersebut, turun dari rencana awal Seoul untuk memperoleh saham sebesar 20 persen.Menteri tersebut dilaporkan menekankan bahwa batas atas sebesar 200 miliar dolar AS yang ditetapkan pemerintah untuk proyek-proyek investasi di AS akan tetap berlaku.Dari total komitmen sebesar 350 miliar dolar AS kepada Amerika Serikat, 150 miliar dolar dialokasikan untuk pembangunan kapal, sedangkan rincian mengenai 200 miliar dolar sisanya yang akan digunakan untuk investasi strategis masih dalam tahap pembahasan.Sesi pengarahan tersebut digelar secara tertutup karena adanya informasi sensitif terkait negosiasi bilateral dan ketentuan proyek.