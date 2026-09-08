1,14 Juta Penumpang Menggunakan Bandara Incheon Selama Hari Libur Chuseok

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Diperkirakan 1,14 juta penumpang akan menggunakan Bandara Internasional Incheon selama hari libur Chuseok tahun ini.Pengelola Bandara Internasional Incheon memperkirakan bahwa total penumpang dalam periode 23-27 September mencapai 1,14 juta orang atau rata-rata 228 ribu orang per hari.Jumlah tersebut meningkat 4,8 persen dibandingkan hari libur Chuseok tahun lalu dan merupakan jumlah paling tinggi dalam sejarah selama hari libur Chuseok.Puncak jumlah penumpang diperkirakan paling banyak pada 27 September, yaitu 247.018 orang.Sementara, biaya jalan tol di seluruh daerah di Korea Selatan dibebaskan mulai pukul 00.00 tanggal 24 September hingga 24.00 tanggal 27 September.Dalam periode yang sama, harga bahan bakar minyak (BBM) dari 226 unit dari jalan tol yang ditangani oleh Perusahaan Pengelola Jalan Tol Korea (KEC) diturunkan senilai 100 won selama hari libur Chuseok dibandingkan harga BBM 17 September.